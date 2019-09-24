Eve dönüş operasyonu!

Dev İngiliz turizm operatörü Thomas Cook, tüm kurtarma çabalarına rağmen dün resmen iflas ettiğini duyurdu. İngiliz devin iflası tüm dünyayı alarma geçirdi. İngiliz hükümeti, halen ülke dışında bulunan tatilcilerin ülkeye getirilmesi için 2. Dünya Savaşı’ndan beri benzeri görülmeyen bir operasyon başlattı.

Yıl içinde milyonlarca kişinin tatiline aracılık eden Thomas Cook’un iflası özellikle, en önemli destinasyonları arasında yer alan Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Tunus’ta şaşkınlık yarattı. Özellikle Avrupa pazarının seyahatinde öne çıkan Thomas Cook’un iflası Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin turistlerini de mağdur etti.

1841’de kurulan dünyanın en eski turizm şirketi Thomas Cook’un iflasına 150 bin İngiliz turistin yurt dışında yakalandığı tahmin ediliyor.

600 bin turisti vurdu

Dünya genelinde ise 600 bin turistin bu iflastan etkilendiği kaydediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Birleşik Krallık dışındaki 150 bin İngiliz turistin 21 bininin Türkiye’de tatilde olduğu belirtilirken, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte 45 bin kişinin Türkiye’de olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Thomas Cook ile yurt dışında olan vatandaşlarını kurtarmak için büyük bir operasyona başlatıldığını duyurdu. Raab, “Birleşik Krallık tarihinde, barış zamanındaki en büyük geri dönüş faaliyeti şimdi insanları evine getirecek. Birleşik Krallık’taki ve denizaşırı ülkelerdeki Dışişleri personeli Birleşik Krallık Sivil Havacılığı ile birlikte yardım için aralıksız çalışıyor” dedi.

İngiltere hükümeti, Birleşik Krallık Sivil Havacılık İdaresi’nden Thomas Cook müşterilerini geri getirmek için 23 Eylül Pazartesi (dün) ile 6 Ekim Pazar arasındaki iki hafta içinde bir geri dönüş programı başlatmasını istedi.

Uçak filosu hazır...

Sivil Havacılık İdaresi, İngilizleri geri götürmek için dünyanın dört bir yanından uçaklarla bir filo oluşturdu. Ayrıca Thomas Cook müşterilerinin kaldığı otellerle iletişime geçerek, bu müşteriler için konaklama maliyetlerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu bildiriliyor.

Thomas Cook CEO’su Peter Frankhauser da tüm müşteri ve çalışanlarından özür diledi. Frankhauser, “Son günlere kadar yürüttüğümüz sıkı pazarlıklara rağmen şirketimizi kurtaracak bir anlaşma yapmayı başaramadık” dedi.

Kredi paketi hazırlanıyor

Hükümet Thomas Cook İngiltere’nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için bir ‘kredi destek paketinin’ en kısa sürede hayata geçirilmesi için düğmeye bastı.

Otellere uyarı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile telekonferans yaptıklarını kaydetti. Ersoy, kredinin 50 milyon euro civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, 22 Eylül 2019 dahil yurt içinde konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemelerin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğu belirtildi.

Bakanlık, “İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda yasal işlem başlatılacak” uyarısını yaptı.

Sakin olmakta fayda var...

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, özellikle Güney Ege ve Antalya’ya charter uçuşları olan Thomas Cook’un iflasının bu bölgelerde etkisinin daha yoğun hissedileceğini söyledi.

Eresin, “Ayrıca kış operasyonları da olumsuz etkilenecektir. Özellikle golf için gelen turistler Thomas Cook charterlarını kullanıyordu. Ancak panik havası oluşturmaya da gerek olmadığını düşünüyoruz. Sakin olmakta fayda var” diye konuştu.

Türk ortak, kayyumun davet etmesini bekliyor

Temmuz sonunda Thomas Cook’tan hisse alan Anex Tour’un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Reuters’e yaptığı açıklamada şirketin bir bütün olarak, ya da parça parça satılabileceğini söyledi.

Koçkar, “İflas sürecinin nasıl yönetileceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda en büyük hissedarlar Fosun ve biziz. Şu anda kayyumdan davet bekliyoruz, bize ne önerecekleri önemli. Thomas Cook kaynaklı Türk işletmelerin riskini birkaç 100 milyon pound olarak tahmin ediyorum” dedi.

Gelecek sezonu etkileyecek mi?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Thomas Cook’un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesinde otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunduğunu söyledi.

Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararın giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu. Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir” yorumunu yaptı.

İngiliz şirketin iflası tüm dünyada büyük şaşkınlık yarattı. Thomas Cook İngiltere’nin sosyal medyada yapılan iflas duyurularına pek çok tatilci yorum bıraktı. Dün tatile çıkmak üzere olan tatilciler büyük şok yaşadı.

Küçük otellerde sıkıntı olur mu?

İngiltere Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden. İngiltere’den geçen yıl 2 milyon 300 bin turist geldi. Thomas Cook ayrıca, pek çok Avrupa ülkesinden de Türkiye’ye turist gelişine aracılık ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, yaşanan iflasla Türkiye’de hem turist sayısında, hem de orta ve küçük ölçekli otellerde olumsuzluklar yaşanabileceğini dile getirdi.

Ayık, “Türkiye’nin yıllık 600 - 700 bin turist kaybı olabilir. Kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme var. Özellikle Muğla, Dalaman, Fethiye’de, 30 - 40 odası var ve bu odaların tamamı için bu acente ile çalışıyor. Bu oteller arasında 100 - 200 bin pound alacağı olan otellerin olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum” dedi.