Eximbank, 500 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı

Kredinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro diliminde Euribor+%2,25 ve ABD Doları diliminde Libor+%2,35 oldu. Söz konusu işlem, Banka’nın 2019 Nisan ayında sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sağlanan 500 milyon Euro tutarındaki kredi ile Türk Eximbank, Ekim ayında geri ödemiş olduğu sendikasyon kredisini %100’ün üzerinde yenilemiş oldu. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye’ye ve Türk Eximbank’a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar ABD Doları’na ulaşan Türk Eximbank’ın, toplam dış finansmanının %16’sını sendikasyon kredileri oluşturmaktadır.

Krediye ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti