Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Güney atanmıştır.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.