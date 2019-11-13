13.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Eximbank’a 500 milyon € kaynak
Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon euroluk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.
Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre, 500 milyon euroluk sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde “Euribor yüzde 2,25” ve dolar diliminde “Libor yüzde 2,35” oldu.
Söz konusu işlem, Türk Eximbank’ın Nisan 2019’da sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.
21 banka katıldı
Sağlanan 500 milyon euroluk kredi ile banka, ekim ayında geri ödediği sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde yeniledi. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez’den 21 bankanın katıldığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye’ye ve Türk Eximbank’a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.
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