‘Eylem Planı’ 100 bin kişiye istihdam sağlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı değerlendiren sektör temsilcileri, tüm sektörün bir araya gelerek planın daha başarılı yürümesini sağlayacağını kaydetti.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Levent Pelesen de eylem planıyla dönüşüm alanlarında inşa edilecek yapılarda enerji verimliliği oranına göre hibe verileceğini veya kredi sağlanacağını belirterek, böylece enerji verimliliğini esas alan proje sayısının yükseleceğini ve ekonomiye katkı sağlanacağını anlattı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ise, vatandaşların oturdukları yapıların deprem riskine karşı güçlendirmelerini sağlamak için mevzuat çalışması yapılacağını ve her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceğinin açıklanmasının çok önemli olduğunu söyledi.