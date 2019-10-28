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    HaberlerEkonomiEylül’de Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti
    28.10.2019 - 13:49 | | AA

    Eylül’de Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

    Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

    Eylül’de Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

    Avrupa Merkez Bankası, bu yılın eylül ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre eylül ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü. Söz konusu krediler ağustosta ise yüzde 4,3 artmıştı.

    Hane halkına verilen krediler de 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Eylülde geniş para arzı M3 ise yüzde 5,5 büyüdü, ancak analistlerin beklentisi olan yüzde 5,7’nin altında kaldı.

    ECB Yönetim Konseyi, 25 Ekim’de politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu.

    ECB, eylüldeki toplantısında, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar Euro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuş, 25 Ekim’de ise ilk varlık alımını 30 Ekim’de yapacağını ve söz konusu alımlara 19 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde Noel tatili boyunca ara verileceğini bildirmişti.

     

    Hareket halindeki ambulanstan yola düştüAşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
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