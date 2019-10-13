EYT'de son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı?

EYT'de yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı üzdü. Bakan yaptığı açıklamada EYT konusunda bir çalışmalarının olmadığını ifade etti. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirilmiş ve konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı EYT konusunda 3 yöntemi TBMM'ye sunmuştu. Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.