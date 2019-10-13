EYT'de son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT konusunda herhangi bir çalışmamız yok açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile Sosyal Güvenlik Uzmanları tarafından yapılan çalışmanın ardından TBMM'ye 3 yöntem sunulmuştu. Peki EYT'de son gelişmeler neler?
EYT'de yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı üzdü. Bakan yaptığı açıklamada EYT konusunda bir çalışmalarının olmadığını ifade etti. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirilmiş ve konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı EYT konusunda 3 yöntemi TBMM'ye sunmuştu. Peki EYT konusunda son gelişmeler neler?
BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI
AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.