F-Max’a talep yağdı planlar öne çekildi

Ford Otosan’ın tamamen kendi geliştirip tasarladığı ve İnönü fabrikasında ürettiği F-Max, şirkete yepyeni ufuklar açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aldığı “Yılın Kamyonu” ödülünden sonra şansı açılan F-Max, özellikle Batı Avrupa pazarlarından ciddi talep gördü. Bu yüzden Batı Avrupa’ya açılma planlarını yaklaşık bir yıl öne çekmek zorunda kalan Ford Otosan, bu amaçla Portekiz ve İspanya’nın ardından yıl sonuna kadar İtalya pazarına da giriş yapacak.

F-Max’in, geçen yıl IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’ndaki tanıtımı ve “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” (ITOY) ödülünü almasının, farklı fırsatları beraberinde getirdiğini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, hayal ettikleri Batı Avrupa açılımını da öne çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. Aracın adeta “kendi müşterisini kendisinin bulduğunu” söyleyen Yenigün, “Aracı fuarda görüp inceleyen Batı Avrupalı şirketlerden, distribütörlük için yoğun talep alıyoruz. Bunun için 12 ülkede toplam 80 şirket arasından ciddi bir eleme yapmak zorunda kalacağımız aklımızın ucundan geçmemişti. Portekiz ve İspanya ile başladık. İtalya için seçim sürecini bitirmek üzereyiz” dedi.

Hedef 80 ülke

Bu nedenle 2020 yılı için öngördükleri Batı Avrupa açılımını erkene çektiklerini belirten Yenigün, “Kendi geliştirdiğimiz bir ürünle Batı Avrupa pazarına giriş yapmak, Ford Trucks açısından bir ilk oldu. Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan üç kıtada bayilik ve distribütörlük ağımızı kurmuştuk. 2019 sonuna kadar 44 ülkede faaliyet göstereceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.

Global büyüme planlarını yeniden gözden geçirip, hedeflerini 2023 yılı sonu itibarıyla 80’i aşkın ülkede var olmak üzere bir adım öteye taşıdıklarını anlatan Yenigün, şöyle devam etti:

“Avrupa bizim ana ihracat pazarımız. Hedefimiz kamyon ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Burada itici gücümüz F-MAX olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Avrupa’daki kamyon satışlarımızın yüzde 70’inin F-MAX olmasını bekliyoruz. Avrupa’daki bayilik ve distribütörlük yapılanmamız tamamlandığında bu oranın yüzde 80’e çıkacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Batı Avrupa’da yeni ülkelerde de var olmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz... Portekiz, İspanya ve İtalya’dan sonra öncelikli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak.”

Yerliliği artırmak için yatırım

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks’ın global başarı hikayesinin ülke ekonomisine sağladığı katkılara da dikkat çekti. Yenigün, “Tamamen kendi iç kaynaklarımızla, dışa bağımlı olmadan, ürünlerimizi kendi içimizde tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. 2018’de 49.5 milyon euro yatırımla başlattığımız yerli şanzıman üretimi, bu yönde önemli bir adımdı. Kısa süre içinde Eskişehir fabrikamızda şanzıman üretimine de başlayacağız ve 2021’den itibaren motor, aks ve şanzıman olarak üç önemli ürün grubunda geliştirme ve üretim çalışmaları yapan sayılı global kamyon üreticilerinden biri olacağız” dedi.

Portekiz ve İspanya’ya yayılacak

Portekiz’de ilk tesisini “Oneshop” iş birliğiyle Lizbon’da açan Ford Trucks, 2021 yılına kadar diğer önemli şehirler Porto, Leira, Algarveve Viseu’da yapılanmasını tamamlamayı planlıyor. İspanya’da ise otomotiv sektöründe 25 yıla yaklaşan deneyime sahip “Automotive Hispania” ile iş ortaklığı yapılmış. Bu ülkede de Madrid, Barcelona, La Coruna, Bilbao, Seville, Zaragoza’nın aralarında olduğu 9 farklı lokasyonda Ford Trucks tesisleri olacak.

Scania’dan yeni seçenekler

Ağır ticari araç pazarında geniş motor yelpazesine sahip Scania, 13 litrelik motoruna 540 HP’lik güç seçeneğini ekledi. 13 lt’lik motor 370, 410, 450, 500 HP seçenekleriyle sunuluyordu.

Scania’nın yeni motoru, daha fazla güce karşın, yüzde 2’ye kadar daha az yakıt kullanıyor. 500 HP’lik seçenekte olduğu gibi, yeni 540 HP’lik motor, rulman yatakları olan yeni sabit geometrili bir turbo ünite kullanıyor.

Bu, sistem düşük iç sürtünmenin yanı sıra, her iki motorun da yakıt ekonomisine yardımcı oluyor.

Ferrari’den yeni bir ‘bebek’

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni modeli F8 Spider’ı gün ışığına çıkardı. 488 Spider’ın yerini alacak F8 Spider, 3.9 lt turbo beslemeli 720 HP’lik motorla donatılacak. F8 Spider, yerini alacağı 488 Spider’a göre 20 kg daha hafif ve 50 HP daha güçlü.

Litre başına 185 HP güç üreten motorun en güçlü yönleri arasında, elbette markaya özgü benzersiz “ses” var. Bununla birlikte araçta bulunan Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+), sürücüsüne ciddi bir sürüş zevki tattırıyor. Araçta ayrıca Adaptive Performance Launch (Performanslı Kalkış Sistemi) gibi elektronik sistemler de mevcut.

Yeni nesil 3 Serisi iddialı geldi

BMW 3 Serisi’nin yeni nesli, Türkiye’de satışa sunuldu. 7. nesli, geliştirilmiş sportif özellikleri, markanın yeni tasarım diline uygun saldırgan görünümü, teknolojik sürüş destek ve bilgi-eğlence sistemleriyle dikkat çekiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de markanın en önemli modeli olan 3 Serisi’nin, yeni neslinde iddiasını daha da artırdığını söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25’ini 3 Serisi’nin oluşturduğunu belirtti. Tiftik, “Eylül ayından itibaren satışına başladığımız 3 Serisi, ülkemizde de büyük ilgiyle karşılandı. Temmuz ayından bu yana 750 adet satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar toplamda 2 bin adet yeni 3 Serisi satmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Donanım zengini

BMW’nin yeni tasarım dilini yansıtan araç, bugüne kadarki nesillerinde olduğu gibi sportif ve dinamik bir görünüm sunuyor.

Lansmana özel “First Edition” donanım paketiyle sunulan yeni BMW 3 Serisi’nde, “Sport Line”, “Luxury Line” ve “M Sport” paketleri de mevcut. “Aktif Böbrek Izgara kontrolü” sayesinde gerektiğinde aerodinamik yapısını artırırken, LED farlar araçta standart.

Aracın iç mekanı sürücü odaklı olarak tamamen yeniden yaratılırken, büyüyen ölçüleri sayesinde arka koltuklarda sunulan diz mesafesi önemli ölçüde arttı.

BMW 3 Serisi, yeni süspansiyon teknolojisinin de sayesinde daha sportif sürüş karakterine kavuşurken, 1.6 lt (170 bg) benzinli motor, fabrika verilerine göre 100 km’de 6 litrelik ortalama yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Araçta standart 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.