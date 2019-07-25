Facebook gelirlerini yüzde 28 artırdı

İkinci çeyrekte Facebook'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 16,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net kar ise 2,6 milyar dolar, hisse başına 0,91 dolar oldu.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında ise hisse başına kar 1,99 dolar ile 1,88 dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İkinci çeyrekte, her gün Facebook'a giriş yapanların sayısı 1,59 milyar, ayda en az bir kez Facebook kullananların sayısı 2,4 milyar oldu.

Ayda en az bir kez bir Facebook ürünü kullananların sayısı ise 2,7 milyar.