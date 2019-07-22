Fairy, CarrefourSA ve TÜDAV “denizi şansa bırakma” diyor!

Fairy, plastiğin okyanusa ulaşmasını engelleme amacını ilke edinerek yüzde 100 geri dönüşümlü plastikten üretilmiş yüzde 100 geri dönüştürülebilir şişe Fairy ile “Denizi Şansa Bırakma” diyor.

Yüzde 100 geri dönüşümlü plastikten üretilmiş Fairy şişeleri, yüzde 10’unun sahillerden, denizlerden, okyanuslardan, göllerden ve nehirlerden toplanmış olması ile dikkat çekiyor.

Fairy, “Denizi Şansa Bırakma” kampanyası kapsamında, CarrefourSA ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) el ele verip sahil plastiği ile üretilmiş şişe Fairy ile denizlerdeki plastiğe dikkat çekmek amacıyla önemli bir adım daha attı.

“Denizi Şansa Bırakma” projesinin devamında sahil plastiğine dikkat çekmek için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’ın belirlediği ve özel koruma bölgesi alanları arasında bulunan sahillerden plastik toplamaya başlandı. TÜDAV’ın belirlediği ve özel koruma bölgesi alanları arasında bulunan sahillerde plastik toplamaya devam edilecek.

Geri Dönüştürülmüş Sahil Plastiği ile Üretilmiş Fairy şişelerinin kullanıldığı kampanya kapsamında, tüketiciler boş Fairy şişelerini belirli CarrefourSA lardaki otomatlara atıp, karşılığında bir indirim kuponu alıyo ve böylece geri dönüşüme katkı sağlamış oluyorlar.