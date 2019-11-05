Faiz düşüşe geçti otomobil gazladı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve 3 kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ etkisini gösterdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde 2018’in aynı ayına göre yüzde 127.5 genişledi.

Sonbaharın gelmesiyle otomotiv firmaları kampanya ve yeni model lansmanlarına da hız verince oto pazarı canlandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde 2018’in aynı ayına göre yüzde 127.5 genişleme kaydetti.

ODD açıklamasına göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak - Ekim 2019’da ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31.88 azalarak 330 bin 384 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 485 bin 27 satış yapılmıştı.

En çok C ve sedan

Bu yılın 10 ayında 2018’in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 29.17 azalarak 268 bin 624, hafif ticari araç satışları da yüzde 41.6 gerileyerek 61 bin 760 oldu.

Bu yılın ekim ayına bakıldığında, toplam pazarda 49 bin 75 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın ekim ayında 21 bin 571 düzeyinde bulunuyordu. Bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 127.5 büyüdüğünü ortaya koydu.

Otomobil satışları, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 artarak 39 bin 996, hafif ticari araç satışları da yüzde 90.66 yükselişle 9 bin 79 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61.5 pay ve 165 bin 274 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.4 pay ve 135 bin 353 adetle yine sedan otomobiller oldu.

153 tanesi elektrikli

Ekim sonunda otomobil satışları 1600 cc altında yüzde 30.6, 1600 - 2000 cc aralığında yüzde 39.2 ve 2000 cc üstünde yüzde 29.4 azaldı. Söz konusu dönemde 153 elektrikli ve 8 bin 688 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54.74’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.58’e ulaştı.

Yıl sonuna dek sürecek

Eylül sonunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.49 - 0.69 bandına çekilmişti. Kampanya, 1 Ekim - 31 Aralık dönemi içinde geçerli olacak.