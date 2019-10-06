‘Faiz indiği için enflasyon indi’

Erdoğan, dün Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasında ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi.

SÖMÜRÜNÜN ARACI: Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık. Faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Farklı etkenler de tabii ki bu arada yok değil ama bu işin ana belirleyeni faizdir. Faiz de enflasyonun ana tetikleyicisidir. İddia ile söylüyorum faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu birileri hâlâ enflasyon sebep, faiz neticedir safsatasıyla batıcı bir zihniyetle bizi aldatmaya çalışıyor. Dünyaya bakacaksın, Japonya’da, ABD’de, Avrupa’da faiz nedir? Eksi faiz var, Avrupa’ya geliyorsunuz 1,5-2,5 arası. İsrail eksi faizle hareket ediyor. Ya bize ne oluyor da 40 civarında faizler var? O bütün pisliklerin başıdır, o sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız. Finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 63 faizle olmaz. Bizim öyle düşük faiz uygulaması getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın.

Vatandaşların borsaya ilgisi artacak

TL BAZLI DEĞERLENDİRİN: Sadece ekonomimizin değil, geleneksel toplum yapımızın da belkemiği olarak gördüğümüz KOBİ’leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. Böylece program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de yüzde 10’un altına indirmiş olacağız. Finans piyasalarında, vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisini artıracak düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum.

Yeni sondaj gemisi

ARTIK SONDAJ GEMİSİ KİRALAMAYACAĞIZ: Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarımız sürüyor. Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz, Karpaz’daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç Reis gemisi, Antalya açıklarındaki sismik faaliyetlerin yüzde 30’luk kısmını tamamladı. Sismik araştırmada iki gemimiz var. İki tane de sondaj gemimiz var. Bu sondaja belki bir tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait üç sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz.

Türkiye’nin risk primi düştü

İNŞALLAH DAHA DA GERİLEYECEK: Türkiye’nin risk primi ve faiz maliyetleri düşerken, imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi eşik değer sayılan yüzde 50’nin üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları, makul seviyelere gerilemiştir, inşallah daha da gerileyecektir.

Kaya petrolüne yeni kuyular

Enerji alanındaki diğer gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye Petrolleri, yurt içi petrol üretiminde 50 bin varili geçerek son 20 yılın rekorunu kırdı. Diyarbakır’da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya’da bu yılın başlarında toplam doğal gaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır.”

Hidrolik çatlatma yöntemiyle üretilen petrol ve gaza, kaya petrolü ve kaya gazı deniyor.