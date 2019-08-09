Faiz indiriminde, özel bankalar topa girmeli

Kamu bankalarınca yapılan faiz indirimlerinin, başta konut sektörü olmak üzere zincirleme bir şekilde istihdamın da artmasıyla diğer sektörleri hareketlendirmesi bekleniyor.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmaların pozitif etkilerini de piyasalarda görmeye başladıklarını ifade ederek, “Kredi faiz indirim sürecinin hızlanmasıyla net etkiyi üretim ve büyüme rakamlarında da göreceğimize eminiz” şeklinde konuştu.

% 1’in altı görüldü

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0.99’a indirdi.

Üç bankanın bu indirimleri sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla kişi toplam 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisine başvurdu.