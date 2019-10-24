'Faiz indiriminin bankaların kredilerine hızla yansıması gerekli'

Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den yüzde 14.00'e çekmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti. Dört ayda 1000 baz puanlık indirim memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açısı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve Eylül verisinin yüzde 9.26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz."

TİM BAŞKANI GÜLLE: BANKALAR BU İNDİRİMİ KREDİ MALİYETLERİNE HIZLA YANSITACAKTIR



Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın son indirim ile politika faizini yüzde 14'e çektiğine işaret ederek, "Bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz" çağrısı yaptı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin bir açıklama yapan Gülle, "Ülkemizin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracatımız için belirleyici etkenlerden biri de düşük faiz oranlarıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sürdürülebilirliği ve artış rekorlarını sürdürmesi, çok daha ileri seviyelerde, sıçramalara imza atabilmesi adına, yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var.

"Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir.

"Merkez Bankası Para Politikası Kurulu; Temmuz ayında 425 baz puan, Eylül ayında ise 325 baz puanlık indirimlerinin ardından son olarak bugün açıklamış olduğu 250 baz puanlık faiz indirim kararıyla, toplamda 1,000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, politika faizini yüzde 14 seviyelerine çekti.

"Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.

"Bu sayede; gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

"İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki önemli engellerden birisi de, atılan faiz indirim adımlarıyla, deyim yerinde ise ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla; yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor."