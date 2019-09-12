‘Faiz indirimleri krediye yansısın’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğunu belirterek, “Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil” dedi.

Hisarcıklıoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın (TCMB), yeni yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini cesur şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak bankanın politika faizini indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

Yapılandırma çağrısı

Yüksek faizin, üretim ve yatırımın önünde en önemli engellerden olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Reel sektör üzerindeki finansman yükünün daha azaltılması gerekiyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şunu söyledi:

“Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz.

Hem faiz indirimi hem kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalı.”

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının reel sektör açısından bir diğer önemli konu olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun dört bir tarafında nakit akışlarında kısa vadeli sıkıntı yaşamalarına karşın düzgün çalışan çok işletme bulunduğunu söyledi.

Bu firmaların üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, özel bankaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yeterince hızlı davranmadıklarını ve firmaları beklettiklerini ifade etti.

Ross: Çok etkilendim

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un katılımıyla TOBB’da çalışma yemeğine katıldı.

Pekcan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak istediklerini ifade etti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da iki ülke arasındaki birlikte çalışma geleneğinin daha ileri safhalara taşınması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek” dedi.

Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan çok etkilendiğini de dile getirdi.