‘Faiz indirimleri piyasaya ulaşsın’

Özdebir, Merkez Bankası’nca faiz oranının düşürülmesinin ardından kamu bankaları tarafından öncelikli olarak konut kredisi faiz oranlarının düşürüldüğünü hatırlatarak, sanayi üretimi ve istihdamına da önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Özellere eleştiri



Sanayicinin hala finansmana ulaşmakta zorluk yaşadığını belirten Özdebir, bankacılık sektöründe fonlama görevini kamu bankaları üstlenirken diğer bankaların durumlarını koruma politikası izlediğine işaret etti.



Özdebir şunları söyledi:



“Üretim yapan kesimin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşma noktasında sıkıntılarının devam ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Bankaların, ekosistem içerisindeki asli fonksiyonu, fon fazlası olan taraflardan topladıkları fonu fon ihtiyacı olanlara ulaştırmaktır.



Çoğu ticari



Ancak rakamlar, ülkemizde kamu bankaları dışında şu anda bu fonksiyonu yerine getiren bankaları maalesef görememekteyiz. Bankalarımızın bir yandan mevduatlarını artırırken diğer yandan bunu aynı oranda krediye dönüştürmediği görülmektedir. Kamu bankaları tarafından kredi faizleri indirilirken özel bankaların kredi faiz oranlarını aynı seviyeye düşürmemeleri de bunu doğrular niteliktedir.”



Bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin yüzde 79’unun ticari kredilerden oluştuğuna işaret eden Özdebir, bankaların özel sektöre kredi kullandırmak yerine bireysel kredilere yönelmesinin doğru strateji olmadığına dikkat çekti.



“Reel kesimin toparlanması istihdam artışını beraberinde getirecektir” diyen Özdebir, “Bireylere istihdam sağlayacak özel kesimin desteklenmemesi durumunda azalacak olan istihdam bir süre sonra bireysel kredilerdeki takipteki alacak oranının da yükselmesine neden olacaktır” ifadesini kullandı.



Birlikte kazanalım



Ekonominin iyi olduğu dönemde muslukları açıp, daralma döneminde kapatmaya yönelik kar odaklı bankacılık anlayışına dikkat çeken Özdebir, finansal sektörle reel sektörün birbirine destek olarak, “hep birlikte kazanma” stratejisini seçmesi gerektiğini kaydetti.



Enerjiden çağrı var

TOBB Enerji Meclisi Başkanı İhsan Akyol da Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin piyasaya yansıması gerektiğini belirterek, “sektörün en büyük ihtiyacı” diye konuştu.



Ticari ve yatırım kredilerinin yanı sıra yapılandırmaların da enerji sektörü açısından ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akyol, özellikle elektrik fiyatlarının piyasa beklentilerinin altında olduğu dönemde finansmanın önemli olduğunu ifade etti. Enerji şirketlerinin yatırımlarının kamusal alanda önem taşıdığını ifade eden Akyol, finans alanında hem kredi faizi indirimi hem de borç yapılandırması beklentisi olduğunu kaydetti.

Akyol, faiz indiriminin sektörü rahatlatacağını belirtti.