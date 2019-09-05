Faizde ibre düşüşten yana

Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi dolar kurunda ve bankaların bireysel kredileri faizlerinde düşüş etkisi yarattı.

Enflasyonda düşüş eğiliminin görülmesi piyasada Merkez Bankası’nın 12 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yeni bir faiz indirimine gideceği beklentisini de beraberinde getirdi. Banka ekonomistleri Merkez’den 250 - 300 baz puan arası bir faiz indirimi bekliyor.



Enflasyon etkisi



Banka ekonomistlerinden enflasyonun eylül ve ekimde tek haneye ineceği görüşünde olanlar da var. Baz etkisiyle enflasyonun düşeceği öngörüsünde bulunan banka ekonomistleri beklentilerin düzelme eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek, bu gelişmelerin Merkez Bankası’na hareket alanı açtığını ifade ettiler.



Buna karşın ekonomistler, Merkez’in faiz kararında döviz kurundaki hareketin etkili olmasını bekliyorlar. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında temmuzdaki PPK toplantısında 4.5 yıl aradan sonra politika faizi 425 baz puan aşağı çekilerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirilmişti.



300 - 400 puan indirim bekliyor



Elif Girgin Yıldırım Şekerbank Başekonomisti









“Ağustosta enflasyon mevsimsel etkilerle olsa da beklentilerin altında artış kaydederek yıllık bazda yüzde 16.7’den yüzde 15 seviyesine geriledi. Geçen sene eylüldeki yüzde 6.3’lük ve ekimdeki yüzde 2.7’lik enflasyondan oluşan güçlü baz etkisi ile yıllık bazda enflasyonda düşüş eylül - ekim döneminde de devam edecektir.



Küresel piyasalar tarafında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir hayli yumuşayan duruşu ve parasal gevşemeye yönelik adımları gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını desteklemekte. İki aylık süreçte enflasyonda düşüşün devam etmesi ve global taraftan gelen desteğin PPK’nın faiz indirimi için elini rahatlattığını düşünüyoruz.



PPK 25 Temmuz toplantısında temel fonlama faizi olan 1 hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirmişti. 4.5 yıl sonra gelen faiz indirim sürecinin 12 Eylül’deki toplantıda 300 - 400 baz puan civarında bir indirimle devam edeceğini düşünüyoruz.”



Dolardaki düşüş sürüyor



Dolar/TL beklentilerin altındaki enflasyon verisi ardından önceki gün başlayan düşüş eğilimini sürdürdü. Kur dün 20 Ağustos’tan beri ilk kez 5.70’in altına geriledi.

Dolar/TL, yıllık enflasyonun Ağustos’ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB’nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisi ile düşüşünü sürdürdü.



Enflasyon verisi öncesi küresel piyasalar odaklı bir seyir izleyen dolar/TL’de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Önceki güne 5.83 civarında başlayan ve veri öncesi 5.8170 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.7215’e kadar geriledi. TL önceki gün yüzde 1’in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.



Dolar/TL dün düşüşünü sürdürerek 5.6825’e geriledi.



Merkez’den şehir içi ulaşım fiyat artışı hatırlatması



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, “Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi” ifadesi kullanıldı.



TCMB tarafından ağustos ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.



Raporda, “Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecek. Tütün ürünlerindeki fiyat artışının eylül ayına sarkan bir etkisi olacağı not edilmeli. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarında son dönemde önemli bir azalış gözlendi” mesajları da verildi.



‘Faiz % 17.50’ye inebilir...’



Deniz Çiçek / QNB Finansbank Ekonomisti



“Fed ve ECB’nin genişlemeci politikaları, yurtiçinde TL’deki nispeten istikrarlı seyir ve enflasyondaki iyileşme Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetmesi için alan yaratıyor. Doğal gaz ve ulaştırmada son zamlara rağmen, yıllık enflasyon eylülde baz etkisinin desteğiyle yüzde 10 seviyesi civarına gerileyecek.



Merkez Bankası, reel faizi makul seviyede tutacak şekilde faiz indirimine gidebilir. Politika faizinin yüzde 19.75’ten yüzde 17.50’ye indirilmesini bekliyoruz. Politika faizinin yılsonu yüzde 16 olacağını öngörüyoruz.”







‘Kur kararı etkiler’





Orkun Gödek / Deniz Yatırım Stratejisti









“Deniz Yatırım olarak beklentimiz eylülde 225 baz puan faiz indirimi çıkması yönünde. Yıl sonunda ise politika faizini yüzde 15.5 öngörüyoruz. Merkez Bankası’nın temmuzdaki ölçekte yüklü faiz indirimi yapacağı kanaatinde değiliz.



Global koşullardaki değişim ve risk algısındaki bozulma gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik fon akışını ağustosta eksiye çevirdi ancak yine de düşük faiz ortamının bir süre daha devamını bekliyoruz. Kur oynaklığının seyri karar öncesinde yakından takip edilecektir.



‘Yüksek reel faiz veriyoruz’



Muammer Kömürcüoğlu İş Yatırım Ekonomisti









"Ağustos enflasyonu 12 Eylül’deki Merkez Bankası toplantısı için önemli bir veriydi. Manşetteki olumlu sürpriz, çekirdek enflasyondaki düşüş ve önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün sürecek olması Merkez Bankası’nın elini güçlendiriyor.



Toplantıya kadar kurda yukarı yönlü sürpriz olmazsa, politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekliyoruz.



Beklentimiz dahilinde bir faiz indirimi reel faizi yüzde 2.9’a çekecek (yüzde 14’lük yılsonu enflasyonu ile). Bu rakam Meksika sonrası halen en yüksek reel faiz.”