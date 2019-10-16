Faizdeki fren satışı gazladı

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşü hızlandırdı.

Aylık faiz 0.49’a indi

Kampanya kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandına çekilmişti.

Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredilerin faizi de aylık yüzde 0.49-0.69 bandına düşürülmüştü.

Yüzde 1.5’in altında

Aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2.5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı. Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankası’nın faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti.

Haziranda yüzde 2.4, temmuzda yüzde 2.3, ağustosta yüzde 1.9 ve eylülde yüzde 1.7’ye kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1.42’ye indi.

Özel destek beklentisi

Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1.42 ile son 1.5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1.3’ün altına gelebilir.

400 bini aşabilir

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 35.1 daralarak 620 bin 937 olmuştu. 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.

Taşıt kredi faizlerindeki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82.4 büyüdü.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 oldu.

Son çeyrekte faiz oranlarındaki düşüş ve şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceği kaydediliyor.