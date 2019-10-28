Faizler düşüyor leasing canlanır

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, faizlerdeki düşüsün leasing sektörünü canlandıracağını söyledi.

2017’de 6.4 milyar dolarlık işlem yapıldığını söyleyen Karakılıç 2018’de ise daralma olduğunu söyledi. Karakılıç, “Son bir kaç aydaki trend ve faizlerdeki düşüş devam ederse leasing sektöründe yine 2.5 - 3 milyar dolar arasında bir işlem hacmi olabilir. Bu tabii konjektöre bağlı olarak değişiyor. Politik ortam da etkiliyor. Faizde istikrarı koruyabilirsek leasing hacmi de yatırım ortamının iyileşmesine bağlı olarak artış gösterebilir” dedi.

2018’de sektördeki büyük daralmanın nedenlerine değinen Karakılıç, “Şahıs işletmelerinin yabancı para ile işlem yapmalarını önleyen düzenleme çıkarıldı. Düzenleme şoku oldu. Ağustosta kur farkı yaşamıştık. Leasing bıçak gibi kesildi. 2018’de 4.5 milyar dolarlık işlem oldu. Yüzde 30 daralma oldu” dedi.

İstikrar önemli...

Bu daralmadan sonra, yatırım ortamı iyileşmeden leasing sektörünü büyütmenin çok kolay olmadığını ifade eden Karakılıç, şöyle konuştu:

“2018’de büyüme rakamları hızla düşmeye başladı. 2019’un ilk çeyreğinde de bunu yaşadık. Faiz bir miktar aşağı gelmeye başladığında leasingde de artış oldu. Ancak hareket olmakla birlikte 2018’in bile gerisindeyiz. 2018’in ilk altı ayında, 3.5 milyar dolar iş yapılırken 2019’un ilk altı ayında 1.1 milyar dolar işlem yapıldı. Yüzde 67 bir daralma olmuş. Makina teçhizatta ciddi dalma var. Aylık hacim 200 milyon dolar civarında. Normal yıllarda 500 - 550 milyon dolar hacim son bir kaç ayda 200 milyon dolar civarında bir yere oturdu.

Bu faiz düşüşüyle birlikte artış gösterebilir.” İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, sorularımızı yanıtladı.

Dijitalleşmeyle verimliliği artıracak, yeni şube yok...

Yıl sonu beklentiniz nedir?

Aslında faizin seviyesinden çok faizdeki istikrar önemli. Leasing öyle bir sektör ki özellikle bizim yaptığımız iş, finansal ve operasyonel leasing yapıyoruz. Finansal leasing öyle bir ürün ki gelişmiş ülkelere yaptığınız da hep istikrarlı ortamlarda gelişmiş. Biz de zaten bankacılık sektöründe leasingin payı yüzde 2 civarında. Son krizde bu penatrasyon da geriledi. Ancak bu son bir kaç aylık hareket sanıyorum biz bu yılı 2.2 - 2.4 milyar dolarlık işlem hacmi ile kapatırız diye tahmin ediyorum.

Gündeminizde ne var?

Altyapımızı yeniledik. Dijitalleşmede yeni şeyler yapmak istiyoruz. İş hacmimizi artırmak istiyoruz. İş geliştirme, dijitalleşme ve mevcut portföyümüzü iyileştirme var gündemimizde.

Dijitalleşme ile verimliliği artırmak istiyoruz. Sektördeki dijitalleşme rüzgarından biz de etkileniyoruz. Müşteri pazar payımız yüzde 12. Leasing sektöründe en çok şubesi olan kurumlardan biriyiz. 15 şubemiz var. Bütün büyük illerde varız. Şubeleşmekten çok dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz. Bu bankacılıkta da böyle. Satıcı kanalıyla müşteriye ulaşmak istiyoruz.