Faizler düşüyor talep artıyor

Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, konut ihtiyacı olanları ve yatırımcıları harekete geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan veriler de bir süredir gerileyen konut satışlarının son iki aydaki yüksek performansını gösteriyor. Bu kapsamda konut kredi stoku da 190 milyar liraya yaklaştı.

Ekonomideki olumlu gelişmeler, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri mevduat ve kredi faizlerinde de düşüşü beraberinde getirdi. 1 Ağustos’ta kamu bankaları tarafından konut kredisi faiz oranları yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Bu hamle ardından, özel bankalarda da kredi indirimleri arka arkaya geldi.

Ağustos sonunda en düşük yüzde 1.36 olan özel bankaların konut kredisi oranları mevcutta yüzde 1.08’e kadar düştü. Tüketiciler ayrıca özel bankalarda yüzde 1.08’den 1.17’ye kadar çeşitli seçeneklerden faydalanabiliyor.

Talep alıma geçti

Ağustos ayına kadar konut alıcıları tarafından 500 bin konutluk bir talebin beklemeye geçtiğine vurgu yapan sektör temsilcileri, bu talebin hızla hayata geçtiğini ve ağustos-eylül olmak üzere iki ayda 100 bine yakınının satıldığını ifade etti.

Geçen yıldan itibaren alınmaya başlayan yeni yapı ruhsatlarında ise yarı yarıya düşüş var. Bu da gelecek dönemde daha az konut üretileceğini, mevcut stokun da daha hızlı eriyeceğinin sinyallerini veriyor.

Eylülde % 15.4 artış

Konut satışlarındaki artış da devam ediyor. 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında 2018’in aynı aylarına göre artış gösterdi. Ağustosta konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 arttı, 110 bin 538 adet satış gerçekleşti. Satışlar eylülde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artışla 146 bin 903 oldu.

190 milyar lira

İhtiyaç, konut, taşıt ve ticari kredilerde de faiz oranları ağustos ayından bu yana 500, yılbaşından itibaren 750 baz puan arasında düşüşler yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre temmuz ayı sonunda 178.7 milyar lira düzeyinde bulunan konut kredi stoku, faizlerdeki düşüşle birlikte ağustos sonunda 181 milyar liranın üzerine çıktı. Bir aylık dönemde kredi stokunda 2.3 milyar liralık artış yaşandı. Özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını indirmesiyle eylül ayında konut kredi stoku 186.6 milyar lira düzeyine çıktı. Konut kredi stoku ekim ayının ikinci haftasında artışını sürdürerek 189 milyar liraya ulaştı. Artış oranı son iki ayda yüzde 6.3 oldu.