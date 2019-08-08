Faizlerdeki düşüş talebi canlandırdı

Türkiye’nin reel faizde çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Kaan Gür, “İhtiyatlı konuşmakla birlikte ve dış ve iç kaynaklı risk unsurlarını da gözardı etmeden bu olumlu havanın devam etmesini bekliyorum” dedi.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak kendilerinin de hedeflerini Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerine belirlediğini söyledi. Gür, “19 trilyon dolara ulaşan dünya ticaretinden, Türkiye olarak yaklaşık yüzde bire ulaşan payımızı daha fazla artırmamız mümkün. Bunun için ihracatta donanım kazanmamız ve yeni pazarlara ulaşmamız gerekiyor. Biz bu fırsatları desteklemek istiyoruz” dedi.

Katar’da artış

Alternatif Bank’ın son iki yılda ihracatın finansmanında 4 buçuk kattan fazla büyüme göstererek 675 milyon dolarlık kredi hacmine ulaştığını ve bununla yetinmeyerek daha fazlasına talip olduğunu söyleyen Gür, şöyle konuştu: “Son zamanlarda gelişmiş ülkeler için daha sık dile getirilmeye başlanan resesyon tartışmaları ülkemizin yeni ihracat pazarlarına odaklanması konusunu daha da önemli hale getiriyor. Bu açıdan Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri, sahra-altı ülkeleri, Asya Pasifik ve Orta Amerika’nın yeni pazarlar olarak önem kazanacağını düşünüyoruz. İhracatımızda Avrupa’nın yeri oldukça önemli olup, toplam ihracatımızın yarıdan fazlasını bu bölgeye yapıyoruz. İhracatımızın en hızlı büyüdüğü ülkelere baktığımızda İsviçre ve Libya’yla birlikte Katar’ın ilk üçte olması bizi ayrıca mutlu ediyor.

Katar’la yapılan ticaretin artırılması için Türk ihracatçıların desteklenmesi uzmanlığımızın yoğun olduğu konular arasında gelirken, iki ülke arasında köprü olmaya büyük önem veriyoruz. Ülkemizin Katar’a olan ihracatı son 8 yılda 7 kat arttı ve 2018’de 1,1 milyar dolarla zirve yaptı.”

Kadın yöneticilere destek paketi

Alternatif Bank’ın ihracatçılara finansal destek verdiğini belirten Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ise şunları söyledi: “TİM üyesi müşterilerimize 6,1 milyar TL kredi sağlayarak, bu desteğimizi 8 milyara çıkardık. Bu yıl 200 milyon dolar kaynakla çalışma büyüklüğünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. İhracatçı firmalar arasında kadın girişimcilere özel ayrıcalıklarımız var. Bankamızın fonlarından belirli bir kısmını onlar için ayırdık. Bu kapsamda kredi dışındaki diğer bankacılık ürünlerinde kadın girişimcilerimize masrafsız ve avantajlı fiyatlama sunuyor, özel işyeri sigortası, hayat sigortasında özel teminat gibi hizmetler veriyoruz.”