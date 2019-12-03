Fark kapanmıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çekerek, “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı, kasım ayında yüzde 361’e ulaştı” dedi. Bayraktar, “Fiyat farkı kuru incirde yüzde 361.28’i, kuru kayısıda yüzde 348.83’ü, havuçta yüzde 296.33’ü, mandalinada 268.75’i, sütte 268.45’i, nohutta 256.92’yi buldu” dedi.

Bayraktar, “Üüreticide 13 lira olan kuru incir markette 59 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 44 lira 88 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 3 lira 17 kuruşa, 98 kuruş olan mandalina 3 lira 63 kuruşa, 1 lira 87 kuruş olan süt 6 lira 89 kuruşa, 2 lira 89 kuruş olan nohut 10 lira 32 kuruşa satılıyor” bilgisini verdi.

27 ürün zamlandı

Bayraktar, kasımda markette 27, üreticide 19 üründe fiyat artışı, markette 7, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 7 üründe fiyatın değişmediğini, fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kabak; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette limon, üreticide patates olduğunu belirtti.

Soğan yükselişte

Üretici ile market fiyatları arasındaki farkın en düşük olduğu ürün yumurtada bile yüzde 55 oranında fark oluştu.

Kış aylarında fiyatı 10 liraya kadar yükselince çiftçilerin bu yıl daha fazla ekim yapmasına karşın patates ve soğanda fiyat artışı erken başladı.

Kuru soğanın üreticideki fiyatı bir ayda yüzde 25 arttı. Artış markete şimdilik yüzde 8.4 oranında yansıdı. Üreticideki fiyat artışının markete yansımasının devam edeceği tahmin ediliyor.

Patatesin üreticideki fiyatı yüzde 11.3 gerilemesine rağmen, bu ucuzluk market fiyatlarında sadece yüzde 2.6 gerilemeye neden oldu.

Ispanak fiyatı arttı

Ekim ayı içinde meydana gelen zehirlenme vakalarına karşın ıspanak fiyatı yükseldi. Tarlada 1.13 TL olan ıspanak, pazarda 2.60, markette ise 3.65 TL’ye alıcı buldu. Tarladaki fiyatıyla market fiyatı arasındaki fark yüzde 224’ü aştı.