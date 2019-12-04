Fazla kazanç için halkı zehirletmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, termik santrallerin filtre takmasını 2.5 yıl erteleyen kanunu veto etmesine ilişkin, “Bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık” dedi.

İngiltere seyahati öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemenin vetosu hakkında şu mesajları verdi:

“Her şeyden önce bu erteleme talebi ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de geldi ve bu ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve şimdi yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar.

Bu termik santrallerde daha baştan satışında bu filtrasyonun yapılması kaydı var ama siz bu karara uymazsanız, siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Bu yıl sonu zaten süre doluyor. ‘2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim’, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider.”

‘Kararı halk verir’

Erdoğan, “Kaygılarınızı AK Parti grubuna iletmiş miydiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“O dönemde de aynı şeyler hep gündemimizde oldu. Bunları hep söyledik. Kendileriyle görüşmelerimiz oldu. Bu bacalara, modern anlamda filtreler yerleştirilmediği takdirde bu işin süresi kısıtlanacak.

Biz de insanımızı, çevreyi düşünüyoruz. Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde, ‘işte partikül değerleri şurada, iyice düşürüldü, şöyle oldu, böyle oldu’ hâlâ bunları konuşuyorlar.

Kardeşim istediğin kadar ‘düşürdüm’ de, ben şu anda halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki, ‘Biz, hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz’, iş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır.

Bu noktaya şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar, uymadıkları için de bunu tekrar Meclise göndermekten başka zaten adil olarak hiçbir çarem olamazdı.

Bölgeye süratle doğalgazı getirebiliriz. İstihdam noktasında belki bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla inşallah ortadan kaldırırız.”

Vetolu madde yasadan çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ederek yeniden görüşülmesi için Meclis’e gönderdiği “termik santrallerin baca filtresi takma zorunluluğunun ertelenmesine yönelik” maddeyi yasa metninden çıkaracaklarını açıkladı. Muş, “Cumhurbaşkanımız’ın takdirleri bu yönde oldu. Arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik. Muhalefetin de metinden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu” dedi.