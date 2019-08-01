Fed 11 yıl sonra faizi düşürdü

ABD’nin 10 yıla yakın süredir devam eden ekonomik büyümesini küresel risklere karşı korumak isteyen Fed 2015 sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne de ara verdi.

2’ye karşı 8 oy

Piyasaların beklediği bu faiz indirimi Amerikan ekonomisini Çin’in ve Avrupa’nın yavaşlayan büyümesi ile Trump yönetiminin ticaret savaşlarının potansiyel etkilerine karşı korumayı amaçlıyor. Bu indirime piyasada ‘sigorta indirimi’ adı veriliyor. Fed bilanço daraltma operasyonunu da erken bitirme kararı aldı. 2008 kriziyle birlikte yüklü tahvil alımlarına yönelen Fed, elindeki büyük miktardaki tahvili normal seviyelere çekme operasyonunu eylül sonu yerine 1 Ağustos’ta tamamlayacak. 2’ye karşı 8 oyla alınan kararda ABD’de görünüm üzerindeki belirsizliklerin sürdüğü, hane halkı harcamalarının yükseldiği, ekonominin ılımlı hızda büyümeyi sürdürdüğü ve istihdam piyasasının güçlü olduğu ifade edildi.

İpucu vermedi

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in faiz kararının açıklandığı toplantının ardından bir de basın toplantısı düzenledi. Faiz indiriminin aşağı yönlü risklere karşı bir sigorta olmasının hedeflendiğini belirten Powell zayıf küresel büyümenin ABD için risk oluşturduğunu söyledi. Yeni faiz indirimlerine yönelik ipucu vermeyen Powell indirimin genişlemeci politikanın başlangıcı olmadığı izlenimi yarattı.