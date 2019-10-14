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    HaberlerEkonomiFed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak
    14.10.2019 - 07:15 |

    Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

    ABD Merkez Bankası, bankacılık sisteminde rezervlerin bollaşması için ayda 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alacak.

    Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

    ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sisteminde rezervlerin bollaşması için ayda 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alımına başlayacağını duyurdu. New York Fed tarafından yapılacak bu Hazine kağıdı alımları 2020'nin ikinci çeyreğine kadar devam edecek.

    Hazine kağıdı alımına, kısa vadeli para piyasalarında son dönemde yaşanan aksaklıkların hedef federal fon faizinin belirlenen aralığın üst sınırına yükselmesine yanıt olarak karar verildi.

    Fed, Hazine kağıdı alma kararının "teknik" olduğunu ve bunun para politikası duruşunda değişiklik anlamına gelmediğini de belirtti.

    Yapılan açıklamada, Fed'in düzenli olarak repo ihaleleri açmaya Ocak ayına kadar devam edeceği de ifade edildi.

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