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    HaberlerEkonomiFed Bej Kitap raporu yayınlandı
    18.07.2019 - 07:13

    Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

    Fed'in Bej Kitap raporu, Trump yönetimini ticaret politikasının yol açtığı sorunlara, belirsizliklere karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda "ılımlı"bir hızla büyümeye devam ettiğini, tüketici harcamalarının güçlü olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

    Fed Bej Kitap raporu yayınlandı

    Bölgesel Fed'lerden derlenen bilgilerle hazırlanan Bej Kitap, istihdamın artmaya devam ettiğini ve istihdam piyasalarını sıkı olmayı sürdürdüğünü ortaya koyarker, "Ticaretle ilişkili belirsizliğin olası negatif etkileri konusundaki yaygın endişelere rağmen, önümüzdeki aylar için görünüm genel olarak pozitif" ifadelerini kullandı.

    Bej Kitap, ulaştırma şirketlerinin faaliyetlerinde gelişen zayıflığı, imalat sektöründe yaşanan ticaretle ilişkili sorunları not ederken, Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler nedeniyle Çinli şirketlerin kullandıkları parçaları üreten bazı ABD şirketlerinin üretimlerini yurtdışına kaydırmalarının işten çıkarmalara yol açtığını da vurguladı.

    Boston Fed bölgesinde bir elektronik üreticisi montaj hattını, bileşenler bir kısmının Çin'den gelmesi nedeniyle tarife uygulanmayan Almanya'ya kaydırdı.

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