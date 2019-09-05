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    HaberlerEkonomiFed/Bej Kitap: Ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor
    05.09.2019 - 08:17| DHA

    Fed/Bej Kitap: Ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor

    ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınlağı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü harabeye çevirmiş olmasına ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızla büyüdüğüne işaret etti.

    Fed/Bej Kitap: Ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor

    Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'de yapılacak toplantısına da sunulacak olan Bej Kitap raporunda, "Tarifelere ve ticaret politikasında belirsizliğe ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen, işletmelerin çoğunluğu kısa vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ettiler" denildi.

    Rapor, ABD'de işletmelerin yakın zamanda bir resesyon beklemediklerine ortaya koydu.

    İstihdamda büyümenin son haftalarda "ılımlı" olmakla birlikte önceki rapor dönemi ile eşit düzeyde olduğu ifade edilen Bej Kitap raporurda, imalat aktivitesinin ise önceki döneme göre hafif şekilde daha zayıf olduğu belirtildi.

    Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü olumsuz etkilemesine ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızla büyüdüğüne dikkat çekildi ve eklendi:

    "Tarifelere ve ticaret politikasında belirsizliğe ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, işletmelerin çoğunluğu kısa vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ettiler."

    ABD'de işletmelerin yakın zamanda bir durgunluk (resesyon) beklemediklerini de gösteren Beş Kitap raporunda, istihdamda büyümenin son haftalarda "ılımlı" olmakla birlikte önceki rapor dönemi ile eşit düzeyde olduğu vurgulandı.

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