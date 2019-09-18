FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) bugün toplanıyor. Eylül ayında 11 yıl aradan sonra indirime giden FED'in bu akşam nasıl bir karar vereceği merak konusu... Yatırımcılar pozisyonunu bu karara göre alırken toplantının başlama saati de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) bugün 21.00'de toplanacak. Saat 21.30'da ABD Merkez Bankası Başkanı Powell faiz kararını açıklayacak.

BEKLENTİLER 25 BAZ PUAN İNDİRİM

Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin bu gelişmelerle dün yüzde 0,4 değer kaybettiğine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,80’in altına gerilediğine dikkati çekti.