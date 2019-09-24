‘Fert gelirinde’ yükseliş sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018’de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 29 bin 952 lirayla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 29 bin 847 lirayla Ankara izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri en düşük bölgeler ise 10 bin 965 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari, 11 bin 204 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, 11 bin 357 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.

İstanbul öne çıktı

Gelirin en yüksek olduğu İstanbul, en düşük olan Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesini üçe katladı belki ama aynı zamanda İstanbul yüzde 12.7 ile yoksulluk oranı en yüksek ikinci bölge oldu. İstanbul’da yoksulluk oranı 2017’de yüzde 10’du. 2018’de ülkenin en büyük metropolünde fert başına yoksulluk sınırı 11 bin 833 liraya yükseldi. Bir başka deyişle Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’te ortalama gelir, İstanbul’daki yoksulluk sınırının altında kaldı ama bu illerde yoksulluk oranı İstanbul’dan düşük kaydedildi.

Yoksulluk oranı en yüksek bölge, yine yüksek geliri ile dikkat çeken Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesi (yüzde 13.4) oldu.

G.Doğu iyi gidiyor

Yoksulluk oranı en düşük olan bölge, Gaziantep, Adıyaman, Kilis olurken bu bölgede 2017’de yüzde 5.3 olan yoksulluk oranının yüzde 5’e gerilemesi dikkat çekti. Bu bölgede yoksulluk sınırı 6 bin 374 lira, ortalama gelir de 16 bin 394 lira olarak kaydedildi.

Yoksul nüfusun en düşük olduğu bölge 72 bin kişiyle Zonguldak, Karabük, Bartın oldu. Yoksulluk oranı yüzde 7.2, yoksulluk sınırı 9 bin 173 lira olan bölgede, ortalama gelir 22 bin 477 lira...

2018’de 2017’ye göre yoksulluk oranının en hızlı arttığı bölge Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, en hızlı düştüğü bölge de Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu.

Eşitsiz dağılım dikkat çekiyor

Yoksulluk oranının genel olarak gelirin yüksek olduğu yerlerde yüksek seyretmesinin yanında, bu bölgelerde gelir dağılımının, diğer bölgelere göre daha dengesiz olması da dikkat çekiyor.

Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye’de 2018 itibarıyla 0.408 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,305 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 0.308 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0.313 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt olarak belirlendi. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0.444 ile İstanbul, 0.402 ile Adana, Mersin ve 0.401 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu.