Festival coşkusu turizme yansıyor

Sonbaharın gelmesiyle ve okulların açılmasıyla birlikte şehre dönüş başlarken bu dönemde düzenlenen festivallerin sayısı da artıyor.

Sektör temsilcileri, Türkiye’de festival pazarında ciddi bir potansiyel olduğunu belirtiyor. Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklerin turizme katkısının yüksek olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, organizasyonların dünya medyasında yer almasının da tanıtım değeri taşıdığını ifade ediyor. Dünyada festival pazarının büyüklüğü 50 milyar dolar olarak bilinirken Türkiye’de ise pazar büyüklüğü 750 milyon lira.

Eylül, ekim ve kasım aylarında Türkiye’nin farklı illerinde 30’un üzerinde festival düzenleniyor. İstanbul’da yakın zamanda 16 festival düzenlenecek. Aynı zaman diliminde İstanbul dışındaki festival sayısı ise 16.

Geliri artırıyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu tip etkinliklerin İstanbul’a olumlu katkılarının ilerleyen dönemlerde görüleceğini söyledi. Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleştirilen kültür, sanat, spor gibi etkinliklerin turizme olan katkısının yüksek boyutlarda olduğunu belirten Eresin şunları söyledi:

“İmajın yükselmesini sağlayacak her etkinlik, uluslararası kongre ve toplantıların yönünün yeniden Türkiye’ye ve İstanbul’a dönmesini, İstanbul’un yeniden ‘moda şehir’ olmasını sağlayacak. Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak en önemli itici güç de bu olacak. Kongre ve cruise turizminin yanı sıra İstanbul’da kültürel etkinliklerin artması, daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir.”

‘Kahve’ yükselişte

Festivaller hizmet endüstrisi için de imkânlar sağlıyor. Etkinlik ajansı Dream Sales Machine’in Başkanı Alper Sesli, festivallerin ciddi bir turizm hareketliliği sağladığını belirtti. Sektörün sürekli büyüdüğünü belirten Sesli şunları söyledi:

“Dünya üzerinde efsaneleşmiş bazı festivallere baktığımızda bu festivallerin inanılmaz büyük ekonomiler yarattığını görüyoruz. Dünyada şu an en büyük ve önemli festivaller sıralamasına bakıldığında ilk 200 festival arasında ülkemizden hiçbir festival bulunmuyor. Son yıllarda sadece kültür ve gastronomi tarafında İstanbul Coffee Festival, dünyanın en büyük popüler etkinlikler arasında gittikçe yükseliyor.”

Sesli şöyle devam etti: “Harika bir İstanbullu genç nüfusumuz var ve deneyim odaklı, eğlenceli ve kültür dolu etkinlikler talep ediyorlar. Makul veya ulaşılabilir fiyatlı, fakat yerel yönetimler ve büyük markaların da desteğinin ya da elinin üzerinde olduğu işlerin üretilmesi ve sunulması yeterli. Festival ve etkinlik talep eden harika bir kitle var. “