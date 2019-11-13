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    HaberlerEkonomi HaberleriFibabanka’dan 186 milyon TL kâr
    13.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fibabanka’dan 186 milyon TL kâr

    Fibabanka, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 186 milyon TL vergi öncesi kar elde ettiğini duyurdu.

    Fibabanka’dan 186 milyon TL kâr

    Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 161.6 milyon TL oldu. 2019 yılı eylül sonu itibarıyla aktif toplamı 21.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın kredi portföy büyüklüğü net 14.5 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 67 oldu. Toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturan müşteri mevduatı ise 12.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, “Bankamız orta ölçekli banka olma hedefine uygun olarak 2019’da büyümesini istikrarlı ve temkinli bir şekilde sürdürmektedir” diye konuştu.

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