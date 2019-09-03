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    HaberlerEkonomiFibabanka’dan okula dönüş kampanyası
    03.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Fibabanka’dan okula dönüş kampanyası

    Fibabanka, okulların açılmasına kısa bir süre kala Fibabanka Bonus Klasik, Gold, Platinum ve Business Kredi Kartı sahiplerine, 26 Ağustos - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri harcamalarda, toplamda 60 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor.

    Fibabanka’dan okula dönüş kampanyası

    Kampanya kapsamında, müşteriler market, giyim, eğitim, kırtasiye sektörlerindeki Bonus üyesi iş yerlerinde tek seferde yapılan 125 TL ve üzeri harcamalarında ilk işleme 10 TL, 3. işleme 20 TL, 5. işleme 30 TL toplamda 60 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar.

    Yalnızca yurt içinde yapılan harcamalarda geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, alışverişlerini, Garanti BBVA POS cihazını kullanarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Kazanılan bonuslar ise 28 Eylül - 7 Ekim 2019 tarihleri arasındaki alışverişlerde geçerli olacak.

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