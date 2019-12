Fiber ağlarla ördü, 1 hafta sözü verdi

Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, yatırımlarıyla Aralık 2019 itibariyle 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı. İlk 9 ayda yüzde 15.6’lık büyümeyle 1.9 milyar liralık net kâr sağlayan şirket son 11 yılın gelir artışında rekor kırdı.



Türk Telekom’un ‘2019’dan 2020’ye temalı toplantısında Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber yatırımlarında geldikleri son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.



Türkiye’de 2019 Aralık itibariyle 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştıklarını belirten Önal, bu yıl ilk 9 ayda yüzde 15.6 büyüme, 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını anlatan Önal, fiber altyapılarını ise 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını açıkladı.



5G öncesi atılım



Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördüklerini söyleyen Önal, “Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık itibariyle 21.7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi.



İstanbul’da abone fiberleşme oranının yüzde 76 olduğunu belirten Önal, “Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirdi. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında, yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor” diye konuştu.



Her gün 2 bin km



Her gün altyapılarına ortalama 2 bin kilometre fiber eklediklerini kaydeden Önal şöyle devam etti:



“Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz.”



Son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını aktaran Önal, yapılan bu yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2.2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi. Önal, “Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz” dedi.



‘İnternette hedef % 70’

Ümit Önal, “Türkiye’nin internet penetrasyonunun artırılmasıyla ilgili çalışmalara hız kesmeden biz dahil bütün operatörlerin büyük çabayla devam etmesi gerekiyor. Türkiye’deki toplam internet penetrasyonu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye geldi. Bunun dünya ortalaması olan yüzde 70’e ulaşması gerekiyor. Ulaştığımız yerlere mutlaka fiberle ulaşmamız gerekiyor” dedi.