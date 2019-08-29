Fiber olmayan evlere ‘Superbox’la girecek

Sağladığı üstün teknoloji sayesinde 4.5G’nin ulaştığı 375 Mbps’ye varan internet hizmeti sunan Superbox’ın kullanıcı sayısı da artıyor. 4 ayda yüzde 165’ten fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşan Superbox’ın müşteri sayısı ise 150 bini aştı. Taşınabilir özelliğiyle Superbox evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda ya da elektrik prizinin olduğu her yerde kullanılabiliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşterilerine yenilikçi çözümler sunduklarını belirterek, “Fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümümüz Superbox ile fiber hızında mobil internet sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk. 150 bin kişi tarafından tercih edilmesi de müşterilerimizin hak ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin önemli bir göstergesi” dedi.

Ortak altyapı şart

Sundukları bu hizmetten ziyade ülkemizin dijitalleşme hedeflerine erişmesi için Türkiye’nin her köşesine yüksek hızda fiber internetin götürülmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, şunları söyledi:

“Bunun için de toplam fiber yatırımları kritik role sahip. Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekiyor. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2.5 milyar dolar olur. Bu sayede hem insanımız hem de ülkemiz kazanır.”

Yeni kampanya başlattı

Fiber hızında ev interneti sunan Superbox, okulların açılmasına az bir zaman kala fiber hızında sınırsız internet kullanmak isteyen öğrenci ve ailelerine özel yeni bir kampanya sunuyor. Yeni kampanya kapsamında 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet 129 TL’den alınabilecek. Kolay kurulumla sadece bir gün içerisinde fiber hızında ev internetine kavuşmanın mümkün olacağı Superbox kampanyasında 4.5G hızlarında farklı tarife seçenekleri de yer alıyor.