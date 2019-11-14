Finans yarışmasında başvurular sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün dlediği etkinlik ‘Finance Strikes Back’ mottosuyla yola çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün alt kurulu olan Finans ve Denetim Alt Kurulu tarafından düzenlenen yarışma, tüm üniversite öğrencilerine açık olarak yapılıyor.



3 etaptan oluşuyor



Başvuru, ön eleme ve final olmak üzere 3 temel etaptan oluşan yarışmanın misyonu; kariyerlerine finans alanında başlamak isteyen öğrencilere finansı bizzat deneyimleme fırsatı sunarak, eğitimler, ödüller ve deneyimsel çalışmalar vasıtasıyla destek vermek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma ACCA Turkey tarafından verilecek ön eleme ile başlayacak. 7-8 Aralık’ta Doç. Dr. İbrahim Turhan, Ahmet Berker Argun, Prof. Dr. Ceylan Onay, Atilla Köksal, Prof. Dr. Vedat Akgiray, Ali Coşkun ve Bülent Şenver’in bulunduğu özgün danışman kadrosuyla belirlenen 8 ekip finale kalacak. Final etabı, Garanti BBVA , P&G ve Şişecam’ın round sponsorluğunda gerçekleşecek. Finale kalan tüm ekiplerin ödül aldığı, eğitim, staj ödülleri gibi pek çok ödülün verileceği yarışmanın büyük ödülü ise Paris seyahati olacak.