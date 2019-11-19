Finansman ihtiyacı olana yerelden destek

Oktay, ATO Congresium’da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı 2019 Etkinliği’nin açılışına katıldı. Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri ve üniversiteler başta olmak üzere paydaşları bir araya getiren TechAnkara Proje Pazarı’nın yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde marka olduğunu ifade eden Oktay, içinde bulunulan çağın yenilikleri doğru zamanda yakalayan ve dönüşümü doğru yönetenlerin kazandığı bir dönem olduğunu söyledi.

‘Türkiye kazanacak’

Tüm dünyada iş birliği kültürünün yerini korumacı politikalara, kazan kazan anlayışının yerini ise bencil yaklaşımlara bıraktığı bugünlerde yerelden kalkınmanın özellikle önemli hale geldiğini anlatan Oktay şöyle konuştu:

“Yerelin sahip olduğu potansiyeli yenilikçi yaklaşımlarla ve yatırımcıyla buluşturan kalkınma ajansları bu açıdan son derece stratejik bir role sahip. Fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreçte mevcut ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı ‘Bölgesel Girişim Sermayesi Programı’ ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz. İnovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan Türkiye olacak.”

Hedef 5 milyar

11. Kalkınma Planı ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirlediklerinin kaydeden Oktay, “2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı planlıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan sayısını 300 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.