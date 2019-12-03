Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 657 dolardan işlem gördü.

İhracat döneminin ilk 3 ayında 140 bin 360 ton fındık dış satımı karşılığında 906 milyon 182 bin 267 dolar gelir elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 87 bin 763 ton fındık ihracatına karşılık 490 milyon 355 bin 961 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ihracatının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Biz sezon sonunda 2,5 milyar doların üzerinde gelir elde edileceğini umut ediyoruz." dedi.

Sevinç, fındıkta üretim miktarının artırılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.