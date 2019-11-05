Fındık ihracatında yeni rota

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geleneksel pazarların dışına açılarak Türk fındığını tanıtma ve pazarlama için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle 2000 yılından itibaren Çin'e yoğunlaşıldığını dile getiren Sevinç, burada hedeflenen başarının elde edilmeye başlandığını bildirdi.

Çin'in, Türkiye'nin fındık ihracatı yaptığı ülkeler arasında dördüncü sıraya yükseldiğini belirten Sevinç, "Devletimizin ve Ticaret Bakanlığımızın belirlediği hedef ülkeler var. Bunların arasında Çin her zaman vardı. 2000 yılından bu yana çalışılıyor. Çin'den aldığımız sonuç ortada. Fevkalade bir büyüme var." dedi.

Hindistan en fazla kuruyemiş tüketen ülkelerden

Yıl sonunda Türkiye Tanıtım Grubunun desteğiyle yeni bir tanıtım kampanyasına başlayacaklarını ifade eden Sevinç, öncelikli hedeflerinin Rusya, Hindistan, Meksika ve Brezilya olduğunu söyledi.

Sevinç, bu 4 ülkede görüşmeler yapıldığını dile getirerek, "Tanıtım faaliyetlerine başlayabilmek için PR ajanslarıyla görüşülüyor, araştırmalar yapılıyor. Bütün bunlar çok güzel gelişmeler." diye konuştu.

Hindistan'ın dünyanın en fazla kuruyemiş tüketen ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Sevinç, şöyle devam etti:

"Rusya zaten fındığı tanıyan, kullanan bir ülke. Hindistan ise dünyanın en fazla kuruyemiş, atıştırmalık tüketen ülkelerinden. Muazzam badem tüketiyorlar ama fındıkta lojistik ve tanıtım eksiklikleri, bazı istikrarsızlıklar yüzünden daha önce de orada bazı çalışmalar yapmamıza rağmen bir türlü bir ivme yakalayamadık ama bundan sonra da olmayacak anlamına gelmiyor. Brezilya ve Meksika da önemli pazarlar."

Bu sürecin sabır gerektirdiğini belirten Sevinç, "Çin'deki çalışmalar 2000 yılında başladı. 2019 yılındayız ve ancak sonuç alınabildi." ifadesini kullandı.

Bu sezon ihracat hedefi 310-320 bin ton

Sevinç, Türkiye'nin 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bir milyon 875 bin dolar karşılığı yaklaşık 297 bin 560 ton fındık ihraç ettiğini, sezonu 310-320 bin ton dış satımla tamamlamayı beklediklerini söyledi.

"Bu yılki fındık üretimimizi sürdürebilmemiz lazım." diyen Sevinç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl da iyi bir rekolte yakalamamız lazım. Hazır üretici de memnunken fiyatlardan bahçesine bakacaktır. Devletimizden ve bütün paydaşlardan bir farkındalık yaratılması konusunda ciddi çalışmalar bekliyoruz. Bahçe bakımı, zararlıyla mücadele, gübreleme gibi üreticilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, kontrol edilmesi lazım. Bunlar yapılmazsa, bütün bunlar hayal olur."

Türkiye'nin fındıkta üretim hedefinin bir milyon ton olması gerektiğini vurgulayan Sevinç, "Bunun satılacağı konusunda, devletimize hiçbir yük olmayacağı konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Bugün fındıklı ürünler yapmak isteyen sanayicilerin içeride ve dışarıda karşısındaki en büyük problem sürdürülebilirlik meselesidir. Acaba bu yıl bulduğum fındığı bir daha ki yıl bulabilecek miyim? Bakın fiyat da önemli değil. Uzun vadeli çalışıyorlar." dedi.