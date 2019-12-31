Fındık üretimi yüzde 50,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde üretim miktarlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış gösterdiği belirtildi.

Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 22,3 milyon ton olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi için en önemli bitkisel ürünlerin fındık ve çay olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelindeki veriler dikkate alındığında, 2019 yılında bir önceki yıla göre fındık üretimi yüzde 50,7 artarak 515 bin tondan 776 bin 46 tona yükseldi. Yaş çay üretimi ise yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 480 bin 534 tondan, 1 milyon 450 bin tona düştü. Kivi üretimi de yüzde 3 artarak 61 bin 920 tondan 63 bin 798 tona yükseldi."