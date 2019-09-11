Fındıkta ‘fiyat’ bilmecesi çözüldü

Fındık piyasasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile FİSKOBİRLİK’in alımları sürerken, geçen hafta aniden 13 lira bandına düşen fındık fiyatı üreticiyi tedirgin etti.

Uzmanlar, fındığın Türkiye’nin stratejik ürünü olarak ‘spekülasyona’ çok açık olduğu görüşünü paylaştı.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, kamuoyunda TMO’nun depo yetersizliği nedeniyle fındık almadığı gibi iddialarla üreticinin fındığını bir anda elinden çıkarmaya çalıştığını bu nedenle fiyatın 13 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Fındık fiyatının yeniden yükseldiğini kaydeden Yıldırım, fiyatın 14.5 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bu sezon 750 bin tonun üzerinde rekolte beklenen fındık için hasat öncesi açıklanan (en iyi kalite fındık için) 17 lira fiyatı piyasada karşılık bulmuş, piyasanın önemli bir kısmını yönlendiren İtalyan Ferrero da fiyatını 15.75 lira olarak açıklamıştı.

Üreticilerin bir kısmı ise, piyasayı yönlendiren Ferrero’nun bölgede fındık alımını birkaç gün boyunca durdurduğunu belirtirken, bu dönemde üreticinin fındığını elinden çıkarmak adına hızla fiyatı düşürmek durumunda kaldığını dile getirdi.

Sınır 15 lira...

Ferrero ise yaptığı açıklamada, alımların normal akışında devam ettiğini kaydetti.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Fiyat konusundaki en ufak tereddüt ya da yönlendirme piyasada çok hızlı karşılık buluyor. Bu da üreticiyi fındığını elinden çıkarmaya yönlendiriyor. Fiyattaki ani düşüş şu anda toparlanıyor. Ancak üretici için psikolojik sınır 15 lira. 15.5 lira ise üreticiyi gerçekten mutlu eder” dedi.

‘Üretici acele ediyor’

Fındık üreticisi genel olarak parasını hemen alabilmek istiyor. Bu nedenle TMO’nun 20 gün sonra ödeme seçeneği dışında tüccara satış da tercih ediliyor. Üreticinin ürününü hızlı satmak istediğini anlatan Ali Ekber Yıldırım, “TMO ve FİSKOBİRLİK alımlarında sorun yok. Ancak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları fındığını acele edip satıp gidiyor. Piyasaya bir anda yoğun bir arz olunca da fiyat etkileniyor. Yeni bir fındık politikasının gerekliliği de ortada” yorumunu yaptı.