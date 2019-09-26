‘Fintech alanında işbirliği İFM’yi yukarıya taşır’

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve ICBC Türkiye tarafından, ‘Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Semineri’ düzenlendi.

Daha İyi Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie C. Chan, Tek Yol Tek Kuşak inisiyatifi ile Hong Kong’luların daha fazla Türkiye’ye gelerek yatırım fırsatlarını araştırabileceğini belirtti.

Geçen yıl yüzde 21 ile en fazla kahve tüketimi artan ülkenin Çin olduğunu söyleyen DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, “Kahvemizi de içinde falı ile oralara götüreceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin kişibaşı alımda 17’inci sıraya geldiğini ve Çin’in de dünyada ikinci büyük ekonomi konumunda olduğunu belirten Kolbaşı, “Ticari bir mücadele var. Çin birçok konuda sadece üretici olmaya bir kenara bıraktı. Artık marka sahibi. Dünyaya ticari anlamda yenilikler de getiriyor. Made in China 2025 hedefleri var. 10 sektör seçtiler ve o sektörlerde söz sahibi olacaklar” dedi.