Fırına seslen yemeği pişirsin

Almanya Berlin’deki IFA 2019 fuarı, yapay zekadan nesnelerin internetine, 5G’den sesle komut vermeye kadar pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Fuarda ilginç ürünler de sergileniyor. IFA 2019’da Amazon’un sesli asistanı Alexa ve Google’ın sesli asistanıyla işbirliği yapan markaların çokluğu da dikkat çekiyor. Fuara damga vuran ilginç ürün lansmanlarını derledik.

Kulaklara özgürlük

Huawei, Mate 30 Serisi telefonlara güç verecek 5G çip seti olan Kirin 990’ı tanıttı. Firma ayrıca yeni FreeBuds 3 kablosuz stereo kulaklıklarını duyurdu. Kirin A1 yongasıyla güçlendirilen kulaklık, çift kanallı senkron teknolojisiyle iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin veriyor. Cihaz ve iki kulaklık arasında parazitsiz iletişim kurulmasını sağlıyor. FreeBuds 3, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için iyi bir kablosuz kulaklık. Kulaklık hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekliyor. FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor.

Google asistanlı akıllı evler

Fuarda, sesli asistanlarla çalışan ürün çokluğu dikkat çekiyor. Lenovo, Alexa’yla işbirliğini Google Assistan’a çevirdi. Yoga Smart Tab ve Lenovo Smart Tab M8 tabletleri fuarda ilgi çekti. Bu android tabletleri de akıllı ev inovasyonunda kullanmayı hedefliyor. Eğlence ve medya tableti olan Lenovo Yoga Smart Tab ve Lenovo Smart Tab M8, Google Assistan’ın Ambiyans Modu ile sarmal, ellerin kullanılmasına gerek olmadan çalışan akıllı ev merkezleri olarak işlev görüyor.

Üç farklı ortamı algılıyor

Ses teknolojisi markası Sennheiser, müzikleri Momentum Wireless 3 ile farklı bir boyuta götürüyor. Kulaklık kablosuz olarak tasarlandı. Şarkılardaki tüm coşkulu bas vuruşları ya da sakin, hafif melodiler, stüdyoda kaydedildiği haline en yakın olarak sanki şarkıyı canlı dinliyormuş gibi Sennheiser Momentum Wireless 3 ile kulaklara geliyor. Kulağın yapısına en uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, tek bir dokunuşla telefonunuzun sesli asistan özelliğini de aktif edebilme özelliğine sahip. Kulaklıkta farklı gürültü engelleme profilleri bulunuyor. Üç farklı mod ile çalışan özellik sayesinde farklı ortamlardaki farklı gürültülerden sıyrılabiliyorsunuz.

Sesli komutla çalışan fırın

Vestel, 29’uncu kez katıldığı IFA’da akıllı ev konseptinin yeni teknolojilerini tanıttı. Bu kapsamda Innit’le işbirliği yaparak fırınlarını akıllandırdı. Vestel akıllı fırınlar Innit’in telefon uygulaması aracılığıyla sesle kontrol edilebilir hale geliyor. Sesli kontrolle etkinleştirilebilen Vestel akıllı fırın, kullanıcılara programlama yapmaya gerek olmadan kolay yemek pişirme imkanı sağlıyor.

Tarif için ideal sıcaklığı, programı ve süreyi otomatik olarak ayarlayan Vestel akıllı fırınlar veganlar, gıda hassasiyeti ve alerjisi olanlar için dahi birçok tarif sunuyor.

Puma’nın ilk akıllı saati

Alman spor giyim markası Puma, ilk akıllı saatini IFA’da tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon 3100 yonga setinden gücünü alan akıllı saat, pilates, kürek çekme gibi düzenli etkinlikleri izleyebiliyor. Ayrıca kalp atış hızı takibi ve yerleşik GPS gibi özelliklerle de koşucu ve bisikletçilere hitap ediyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek akıllı saatin fiyatı ise 275 dolar.