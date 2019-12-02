Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi

Firuz Bağlıkaya’nın liderliğindeki Mavi Liste 2.510 oy aldı. Başkan adaylarından Davut Günaydın, Hasan Erdem ve Tansu Demir’in güç birliği yaptığı Beyaz Liste ise 1.464 oyda kaldı.

Teşekkür etti

Bağlıkaya, TÜRSAB Başkanı olarak üç yıl görevine devam edecek. Oyların açıklanmasının ardından Firuz Bağlıkaya, “Birlikte çıktığımız bu yola bundan sonraki dönemde de çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda benim yanımda olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.