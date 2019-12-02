02.12.2019 - 07:50 |
Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) seçimin galibi belli oldu. TÜRSAB’ın 24. Genel Kurulu’nda Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi.
Firuz Bağlıkaya’nın liderliğindeki Mavi Liste 2.510 oy aldı. Başkan adaylarından Davut Günaydın, Hasan Erdem ve Tansu Demir’in güç birliği yaptığı Beyaz Liste ise 1.464 oyda kaldı.
Teşekkür etti
Bağlıkaya, TÜRSAB Başkanı olarak üç yıl görevine devam edecek. Oyların açıklanmasının ardından Firuz Bağlıkaya, “Birlikte çıktığımız bu yola bundan sonraki dönemde de çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda benim yanımda olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.