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    HaberlerEkonomiFİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
    19.08.2019 - 12:00 | AA

    FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı

    Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bugün itibarıyla 2019 ürünü fındık alım sezonunu açtı.

    FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı

    FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekiplerin oluşturulduğunu ve ürün kabulüne başladıklarını söyledi.

    Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladıklarını belirten Bayraktar, "İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek." dedi.

    Bayraktar, piyasada günlük oluşacak fiyatın 25 kuruş üzerindeki rakamdan fındık alacaklarını ifade ederek, kendilerine getirilecek tüm fındığa talip olduklarını aktardı.

    Üreticilerden birliğe gereken desteği vermelerini isteyen Bayraktar, "Bu birlik üreticilerimizin. Birlik ayakta durur, güçlü olursa bu durum üreticilerimizin menfaatinedir. O nedenle çiftçilerimizden FİSKOBİRLİK'e gereken desteği vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

     

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