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    HaberlerEkonomiFİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
    06.09.2019 - 15:03| AA

    FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak

    Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üreticiden 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında, yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacaklarını söyledi.

    FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak

     

    Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li ile görüştüklerini, bu görüşmede TMO adına da fındık alabileceklerini dile getirdiklerini aktardı.

    Görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve konuya ilişkin ilgili kurumlarla protokol imzalandığını belirten Bayraktar, "Yaptığımız görüşmelerin sonucunda, üreticiden 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacağız." dedi.

    Bayraktar, belli bir kota dahilinde TMO adına fındık alacaklarını ifade ederek, "Her hafta alacağımız ürünü TMO'ya devredeceğiz. Bu durum, üreticinin serbest piyasa şartlarında fındık satmasının önüne geçecek ekstra bir çözüm olarak görülmektedir." diye konuştu.

    FİSKOBİRLİK'e bağlı tüm kooperatiflerde 9 Eylül'den itibaren TMO adına fındık alınacağına işaret eden Bayraktar, kararın tüm sektör için hayırlı olmasını diledi.

    Bayraktar, FİSKOBİRLİK adına fındık alımının da devam ettiğini vurgulayarak, "Üreticilerimizin FİSKOBİRLİK'e olan ilgisi artıyor. Bu durum oldukça sevindirici. Üreticilerimizin gerek TMO adına, gerekse birlik adına yapılan alımlarda FİSKOBİRLİK'e destek vermelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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