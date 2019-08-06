‘Fıstık stokçusu’ kabak tadı verdi

Bayram öncesi artan ‘fıstık’ fiyatı, baklava başta olmak üzere tatlıların tadını şimdiden kaçırmaya başladı. Tatlı için kullanılan boz fıstık kilo fiyatı borsada 150-180 lira arasında değişiyor. Fıstık piyasasında bu yıl artan fiyatların temelinde ‘düşük rekolte’ ile ‘stokçular’ var. Elinde yüksek oranda fıstık bulunan ve bunu depolarda sakladığı belirtilen stokçuların düşük rekolteyi ‘koz’ olarak kullandığı belirtilirken, bu nedenle yıl içinde fıstık fiyatının ‘spekülatif’ artışlar yaşamasından endişe ediliyor.

Markette fiyat artıyor

Geçen yıl 240 bin ton rekolte ile tüm zamanların en yüksek üretimine ulaşan fıstıkta, bu yıl periyodik olarak (var yılı-yok yılı) rekoltenin düşük seyredeceği öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘bitkisel üretim tahminleri’nde, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının üretiminin yüzde 58.3 azalacağı beklentisini açıklamıştı. Temmuz verilerine göre markette en fazla fiyat artışı Antep fıstığında yaşandı. Fiyat artışı markette yüzde 15 oldu.

‘Elinde olan tutuyor’

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, son 10 günlük sürede fıstık kilo fiyatının 120 liradan 180 liraya çıktığını söyledi.

Yıldırım, “Herhangi bir meslekte iyi para kazanan birkaç kişi, tuttukları depolarla fıstık stokçuluğu yapıyor. Üreticiden ucuza, piyasadan ucuza topluyorlar. Bu yıl bir tane bile fıstık olmasa, geçen yılın üretimi herkese yetecekken, bu yıl da ‘rekolte’ bahane edilip fiyat yükseltiliyor. Sadece stokçu değil, elinde çok fıstığı olan da tutuyor ve piyasaya vermiyor. Üreticinin eline doğru dürüst para zor geçerken, aradaki bu insanlar hem üreticiyi, hem tüketiciyi mağdur ediyor. 95 liraya baklava satmak bizim için çok zor. Bu nedenle işini bırakan esnaflar oldu” diye kuonuştu.

‘Kolay para’nın yolu

Antep fıstığında bu yıl ilk erken hasat yapıldı. Hasat gelecek bir ay içinde bölge bölge devam edecek. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, fıstığın uzun zamandır ‘kolay para’ kazanma yolu olarak görüldüğüne dikkat çekti. Yıldırım, “Bu nedenle elinde yüksek oranda fıstık bulunanlar piyasaya yön veriyor. Bir kısım stokçu, bir kısım ise yüksek oranda fıstığı olanlar; bunu çok kolay paraya çevirebileceklerini bildikleri için her yıl benzer şeyler yaşanıyor. Artık üreticinin ‘fiyat’ kaygısı olmadan uzun vadede çok iyi üretim yapacağı bir sistem oluşturulması gerekiyor” dedi.

‘İran’ fıstığı coştu gidiyor

Mehmet Yıldırım, İran’da yüksek oranda fıstık üretimi olduğunu, iç piyasada fiyat yükselince, bu bölgeden Türkiye’ye kaçak fıstık girişlerinin de arttığını söyledi. Bir taraftan yurt içinde artan fıstık fiyatları, diğer taraftan İran’a uygulanan ambargo nedeniyle bu kaçak geçişlerin hızla artacağı uyarısında bulunan Yıldırım “Kalitesi düşük bir fıstık bile Türkiye’de çok yüksek fiyatlara satılacak. Üstelik kimse vergi de vermeyecek. İki taraftan haksız kazanç elde edilecek. Bizim çözüm önerilerimiz belli; acil olarak lisanslı depoculuk olanaklarının artırılması lazım. Ardından toprağa dayalı teşvik yerine, üretime destekleme verilmesi lazım. Kaç dönümü ekiyor ve ürün alıyorsa o kadar destek verilmeli. Bu sayede asıl üretici, üreten teşvik edilir ve daha fazla alanın ekimine destek olur” diye konuştu.