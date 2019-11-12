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    HaberlerEkonomi HaberleriFitch, 20 Türk bankasının görünümlerini 'durağan'a yükseltti
    12.11.2019 - 14:54 |

    Fitch, 20 Türk bankasının görünümlerini 'durağan'a yükseltti

    Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 1 Kasım'da 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmesinin ardından 20 Türk bankasının görünümlerini de 'durağan'a revize etti.

    Fitch, 20 Türk bankasının görünümlerini 'durağan'a yükseltti

    Fitch Ratings, görünümlerin revize edilmesinin devletin bankaları destekleme kabiliyetine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını ve Türkiye'nin dış finansmanında yakın gelecekte keskin bir kötüleşme yaşanması olasılığının düşmesini yansıttığını vurguladı.

    Ziraat, Vakıfbank, TSKB, Turk Eximbank, Emlak ve Vakıf Katılım'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümleri negatiften durağana yükseltildi.

    Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadıZonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz (46), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali Özdemir, yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.
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