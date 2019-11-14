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    HaberlerEkonomi HaberleriFitch'in ardından Moody's'ten de flaş açıklama geldi!
    14.11.2019 - 12:44 |

    Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş açıklama geldi!

    Fitch Ratings'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı

    Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş açıklama geldi!

    Fitch Ratings'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı. Moodys'e göre Türkiye bu yılı büyüyerek tamamlayacak.

    Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerinin ardından, Moodys'den de Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi;

    -Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

    -Türkiye'de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.

    -Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.

    -G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.

     

    “U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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