Fiyat artışı yok 25 kuruşa devam

Plastik sektörü temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yeni yılda tüketiciye satılan 25 kuruşluk plastik poşette fiyat artışı olmaması yönünde ortak görüşe vardı. Böylece hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor.



Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla ‘ücretli plastik poşet’ uygulamasına geçmişti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağı için geniş kitlelerce desteklenmişti. Belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.



Komisyon toplandı



Bu kapsamda plastik sektörü temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte poşet fiyatlarının yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre, tüketiciye 2020 yılında yansıyacak ücret artışı yok.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Poşet Sanayicileri Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonuna katıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şu bilgileri verdi:



“Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık.”



MANAV POŞETİNDE TAŞIYORUZ



Marketlerde plastik poşetlerin paralı satılmasının ardından tüketicilerin manav reyonlarında ücretsiz sunulan ‘hışır poşet’e ilgisi arttı. Tüketiciler, satın aldığı sebze-meyvenin yanı sıra diğer ürünlerini de ince poşetlerde taşımaya başladı.



İnce poşet kullanımının neredeyse iki kat arttığı belirtiliyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin ince poşete yöneldiğini dile getirdi.



Koçal, “İnce poşetlerin doğada çözünmesi belki diğerlerine göre daha kısa sürede olabilir ama yine de zararlı. Alternatif taşıma seçenekleri geliştirilmeli. Tüketici çantasında file, bez çanta taşıma alışkanlığı edinmeli” ifadelerini kullandı.





Devlete aktarılan pay artacak

Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Yeni yılla birlikte 25 kuruşun içinden devlete aktarılacak paranın artmasının beklendiğini söyleyen Yavuz Eroğlu şöyle devam etti: “Geri Kazanım Katkı Payı’na ilişkin yönetmeliğe göre fiyatlar her yıl Maliye’nin belirleyeceği paya göre artırılıyor. Yeni yılda tüketici hiçbir şey değişmeden 25 kuruşa poşet alacak. Fakat poşeti satan perakendeciye kalan 10 kuruş azalıp devlete aktarılan 15 kuruş artacak. Bu artışın ne kadar olacağını Maliye belirleyecek.”



PLASTİK POŞET TÜKETİMİ YÜZDE 70 AZALDI



Eroğlu, ocak ayından bu yana Türkiye genelinde plastik poşet tüketiminin yaklaşık yüzde 70 azaldığını söyledi. 2023 yılının başına kadar plastik poşet tüketiminde yüzde 90’lık bir azalma hedefleniyor. Eroğlu, son dönemde başta İran olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ithal edilen dampingli poşetlerin yerli poşet üreticilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Bu poşetlerin Türkiye’de pek çok noktada satıldığını söyleyen Eroğlu, “Bu poşetler, hammadde maliyetinin de altında fiyatlarla yurtiçinde piyasaya sürülüp yerli üreticileri olumsuz etkiliyor. Bu durumun üretim ve istihdama zarar vermesini engellemek için tedbir alınmasının faydalı olacağını belirtmiştik. 3 Eylül itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile haksız rekabetin önüne geçildi” diye konuştu.