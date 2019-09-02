Fiyat istikrarlı, üretici memnun olacak

Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Pekcan, Hal Yasası’nın ne aşamada olduğunun sorulması üzerine şunları söyledi:

“Hal Yasası’nı biz Külliye’ye gönderdik. Orada bütün bakanlıkların da oluruyla çıkması gerekiyor. Komisyona gitmeden önce bütün bakanlıklardan teknik heyetlerin birkaç kere toplantısı oluyor. Tabii bu toplantılara bölge milletvekilleri de katılıyor.”

Pekcan, söz konusu düzenleme ile neleri amaçladıklarını şöyle anlattı:

“Bizim hedefimiz orada, hem zayiatı azaltmak, hem gıda güvenliğini sağlamak, hem de üretici örgütlerini güçlendirerek üreticilerin üretici olduklarına pişman değil de memnun olacakları bir ortam, öyle bir ekosistem yaratmak. Tabii zayiatın azalmasında bu Hal Yasası tek başına değil, belki soğuk zincir transferiyle beraber bir faydası olabilir.”

Planlı tarım vurgusu

Fiyat istikrarı ve ürün güvenliği sorununun kökten çözümünün planlı tarım, ölçek ekonomisi ve sözleşmeli tarım sac ayağında olduğunu ifade eden Pekcan, “Ülkemizin ihtiyacı belli. Planlı tarım yaptığımız zaman, bu ürünleri halde çürütmediğimiz zaman, soğuk zincirle depolama, nakliyesi, marketlere de bu şekilde geldiği zaman böyle bir faydası olacaktır” dedi.

Pekcan, Hal Yasası’nın yasama takvimine ilişkin öngörüsünü de şöyle dile getirdi:

“Şu anda biz elektronik çeki komisyona gönderdik. Gümrüklerle ilgili bir yasamız vardı, onu geçirdik. İnşallah önümüzdeki hafta Perakende Yasası gelecek, arkasından ürün güvenliği, sonra Hal Yasası var, Rekabet Kurumu var. Yani bizim bakanlık olarak taslaklarımız çok fazla... Bir de serbest bölgelerle ilgili ihtisas serbest bölgeleri yasamız var.”